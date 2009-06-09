У Донецьку кількість загиблих гірників зросла до 6 осіб

Рятувальники виявили тіла 6 загиблих гірників на шахті імені Скочинського в Донецьку, повідомили «Острову» в Центральному штабі Державної воєнізованої служби рятувальників.

«Шість загиблих підняли на поверхню, ще сімох не знайшли», - сказали в штабі.

Нагадаємо, аварія на шахті імені Скочинського сталася у понеділок. На той момент на аварійній ділянці за різними даними знаходилося від 48 до 51 людини. Зараз доля 7 осіб залишається невідомою. Врятовані гірники знаходяться в медичних установах міста Донецька.