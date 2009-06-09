В Асканії-Нова пожежа знищила 200 видів рідкісних рослин

Збитки від пожежі в заповіднику Асканія-Нова, що сталася 7 червня, становлять близько 4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, площа пожежі становила близько 200 га, збитки, завдані пожежею, оцінюються з розрахунку 20 тис. грн. на 1 га.

За даними Управління з питань надзвичайних ситуацій, у ході недільної пожежі в заповіднику знищено близько 200 видів рідкісних рослин, серед яких ковила, перистий устюк, різні лишайники.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території заповідника Асканія-Нова виникла 7 червня о 14.50. Вогнем знищено верхній сухий покрив різнотрав`я.

О 19.30 підрозділами Державної пожежної охорони МНС, технікою й працівниками заповідника пожежу ліквідовано.

Довідка УНІАН. Біосферний заповідник Асканія-Нова - це унікальний куточок природи: тут розташована єдина в Європі ділянка степу, якої ніколи не торкався плуг (одного разу розкопаний степ не відновлюється ніколи).

Заповідник Асканія-Нова віднесений до «100 великих заповідників і парків світу».

Заповідник займає площу 11 тис. га.; примикає до лісопарку зі штучними ставками і каналами, де водиться безліч звірів і птахів. В Асканійському степу росте понад 400 видів трав і квітів, переважають злаки.

У своєрідному зоопарку заповідника міститься унікальна колекція тварин.