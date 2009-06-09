Держгарантій фінансування об'єктів Євро-2012 вже недостатньо - експерт

Україна може втратити право на проведення Євро-2012, якщо найближчим часом не почнеться процес фактичного виділення бюджетних коштів на підготовку міст-претендентів. Про це заявив Сергій НАГОРНИЙ, керівник аналітичного відділу об`єднання підприємців - учасників підготовки до європейського футбольного чемпіонату «ЧЄ-2012».

«Тих гарантії фінансування, які перші особи країни надали УЄФА (йдеться про відповідний лист Мішелю ПЛАТІНІ за підписом Віктора ЮЩЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ЛИТВИНА – УНІАН), на даному етапі підготовки вже недостатньо. Має початися процес фактичного виділення бюджетних коштів приймаючим містам, щоб вони прискорили підготовку ключових об`єктів (стадіонів і аеропортів) і почали роботи з підготовки інфраструктурних об`єктів», - сказав С.НАГОРНИЙ.

Він акцентував увагу на тому, що традиційна практика виділення бюджетних коштів на освоєння наприкінці календарного року у випадку з Євро-2012 може виявитися фатальною помилкою, адже результати проведених заходів Україна має продемонструвати УЄФА вже в листопаді. Якщо вони здадуться європейським футбольним функціонерам недостатніми, то Україна втратить право на проведення матчів континентальної першості.

Як повідомлялося, нова редакція Державної цільової програми підготовки до Євро-2012 передбачає фінансування підготовки з держбюджету в обсягу близько 40 млрд. грн., зокрема 9,3 млрд. грн. – на підготовку ключових об`єктів (аеропорти, стадіони, тренувальні бази); 28,9 млрд. грн. – на підготовку автомагістралей і залізничного повідомлення; 0,8 млрд. грн. – на підготовку міського господарства. Причому більш як 8 млрд. грн., згідно з програмою, має бути виділено і освоєно вже в 2009 році.