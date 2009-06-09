В Держкомстаті назвали продукти, які подешевшали

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3% в травні 2009 року, порівняно з квітнем ц. р. Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Найбільше - на 6,5-3,1% - подорожчали цукор, м’ясо птиці та овочі. На 1,2-0,2% зросли в ціні безалкогольні напої, олія, фрукти, хліб і хлібопродукти.

Водночас суттєво - на 12,6% - подешевшали яйця. Крім того, на 2,7-0,2% знизилися ціни на молоко та молочні продукти, тваринні жири, масло, рибу і продукти з риби, яловичину та свинину.

Разом з цим відбулося здешевлення комп’ютерів, телефонного обладнання, аудіо- та відеотехніки, фотоапаратів, побутової техніки на 1,5%-0,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,9%, що в основному пов’язане із подорожчанням санаторно-курортних та амбулаторних послуг відповідно на 2,3% та 1,3%.

Зростання цін на транспорт в цілому на 1,1%, в першу чергу, зумовлене подорожчанням палива та мастил на 2,5%. В той же час на 2,3% знизилася вартість авіаційних перевезень.

У сфері зв’язку відбулося зростання тарифів на 1,8%, викликане підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 7,9%.