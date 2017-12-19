Солодкий рекорд: в Одесі збудували казкове пряникове містечко з 300 будинків (відео)
Пряникове містечко претендує на рекорд України як найбільше за площею. Його розміри становлять 18 квадратних метрів.
В Одесі спорудили пряникове містечко, яке претендує на рекорд України по площі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Три сотні пряникових будиночків розмістилися на площі вісімнадцять квадратних метрів. Вистачило місця для пляжу і моря з кораблями. Сьогодні ввечері автори проекту збираються побити рекорд України та зареєструвати найбільший за площею медівникове містечко.
Відзначається, що після цього пряникове містечко просто з'їдять. Організатори розповідають, що бажаючих взяти участь у "знищенні" святкового містечка дуже багато.
Як повідомляв УНІАН, облаштування різдвяного містечка в Києвіпрактично завершено. Свіжі фото засніжених локацій опублікували організатори.