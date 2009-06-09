Асканія-Нова здійснила прорив у боротьбі за звання світового чуда

Заповідник "Асканія-Нова", який представляє Україну на світовому конкурсі "Сім нових чудес природи", піднявся із 39-ї на 15 позицію в Інтернет-голосуванні за претендентів на це звання у своїй групі.

Відтак, "Асканія" у своїй групі - " Ліси, національні парки, національні заповідники" має реальний шанс вийти до наступного етапу, до якого потрапляють 11 переможців.

До завершення голосування залишилося трохи менше місяця: воно триватиме до 7 липня цього року на офіційному сайті.

Про світовий конкурс, про шанси українського заповідника, про "розклади" в нашій “E”-групі, про рівень і ентузіазм конкурентів читайте на сайті УНІАН в матеріалі "Чи буде в Україні світове чудо?"

Детальна інформація про конкурс та правила голосування українською мовою – на сайті акції «7 чудес України».

Групи підтримки «Асканії» є також у соціальних мережах: Facebook і Вконтакте .