Провал бюджетної політики маскують переплатою податків і зборів у 1,6 раза?

За оцінками Рахункової палати України, спад валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в першому кварталі 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року становив 21,2%.

Про це говориться в повідомленні Рахункової палати, переданому агентству УНІАН.

«Як відомо, досі урядом не оприлюднено оцінку реального ВВП. Проте Рахункова палата провела свої підрахунки реальної динаміки ВВП і абсолютно чітко заявляє: валовий внутрішній продукт України вже за підсумками перших трьох місяців упав на 21,2% порівняно з відповідним періодом минулого року», – говориться в повідомленні.

Рахункова палата зазначає, що економічний спад не міг не позначитися на доходах бюджету, і заявляє, що бюджет-2009 за підсумками першого кварталу не виконано ні за доходами, ні за витратами. «Планові цифри бюджету – і за доходами, і за витратами – встановлюються бюджетним розписом самого Міністерства фінансів. За підрахунками Рахункової палати, які ніхто не береться спростувати, повний провал бюджетної політики приховано за рахунок переплати податків і зборів у 1,6 разу», – повідомляє Рахункова палата.

За її даними, сума переплат податків і зборів у першому кварталі цього року становила 13,8 млрд. грн., а сума невідшкодованого платникам податків ПДВ – майже 15 млрд. грн., але навіть з урахуванням цього заплановані доходи загального фонду не виконано. При плані 35,4 млрд. грн. надійшло 34,5 млрд. грн., або 97,4%.

«Виник наступний інструмент виходу з катастрофічного становища – реанімація взаємозаліків. Таких розрахунків у першому кварталі проведено на 4,6 млрд. грн. Взаєморозрахунки сьогодні стали застосовувати і по «Нафтогазу України», і по Аграрному фонду. У НАК 5 млрд. грн. у системі продажів переведено на взаємозаліки, на 1 млрд. грн. розрахувалися з Аграрним фондом за придбання зерна. Це практика, що веде в нікуди», – наголосив голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО.

У Рахунковій палаті впевнені, що держбюджет на поточний рік вимагає істотного доопрацювання в частині його приведення у відповідність з економічними реаліями і викликами світової фінансової кризи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Президента України Віктора ЮЩЕНКА, ВВП України в січні-березні 2009 року впав на 20-23%.

Довідка УНІАН. На початку 2009 року Державний комітет статистики України у зв`язку з переходом на міжнародні стандарти відмовився від практики публікації щомісячних даних за розрахунком ВВП на користь подачі щоквартальних звітів. Водночас, Держкомстат щомісячно публікує дані щодо динаміки окремих видів економічної діяльності.

З початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.

Згідно з останніми наданими даними, у квітні ц.р. продовжувалося незначне уповільнення індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) – до 28,5% (у річному обчисленні) порівняно з 32% в січні 2009 року. За січень-квітень 2009 ІВБГ становив «мінус» 29,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.