У Житомирі у День святого Миколая майже 400 дітей подивилися виставу (фото)

Сьогодні у Житомирі до Дня святого Миколая близько 400 дітей пільгових категорій переглянули театральну виставу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, свято відбулося 19 грудня у Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера.

Близько 400 дітей із усієї області переглянули театральну виставу «Святий Миколай, до нас у гості завітай!».

Від влади дітей з новорічними святами привітала начальник управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації Світлана Гресь.

Після вистави усі діти отримали солодкі подарунки.

Як повідомляв УНІАН, у всіх районах та містах Житомирської області до Дня святого Миколая, новорічних і різдвяних свят відбудуться концерти, обрядові вистави, театральні постановки для дітей, тощо.