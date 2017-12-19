У Житомирі у День святого Миколая майже 400 дітей подивилися виставу (фото)

12:52, 19 грудня 2017
Суспільство
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Діти з усієї області переглянули театральну виставу "Святий Миколай, до нас у гості завітай!".

http://oda.zt.gov.ua

Сьогодні у Житомирі до Дня святого Миколая близько 400 дітей пільгових категорій переглянули театральну виставу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні,  свято відбулося 19 грудня у Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера.

Близько 400 дітей із усієї області переглянули театральну виставу «Святий Миколай, до нас у гості завітай!».

http://oda.zt.gov.ua

Від влади дітей з новорічними святами привітала начальник управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації Світлана Гресь.

Після вистави усі діти отримали солодкі подарунки.

Як повідомляв УНІАН,  у всіх районах та містах Житомирської області до Дня святого Миколая, новорічних і різдвяних свят відбудуться концерти, обрядові вистави, театральні постановки для дітей, тощо. 

http://oda.zt.gov.ua

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Теги: #житомирі свято Миколая#Житомирі діти виставу