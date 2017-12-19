У гіпермаркеті Дніпра відреагували на скандал через російську символіку (фото)

Продовження: В METRO пояснили, як зошит з російською символікою потрапив на прилавок

У гіпермаркеті Metro міста Дніпро провели перевірку щодо шкільних зошитів з російською символікою, які знайшли у них на полиці.

Про це розповів заступник директора торгового центру Андрій Мухін, передає "Обозреватель".

"Ми розібралися, провели перевірку. Цей товар ми не закуповували. Остання поставка таких зошитів здійснювалася у квітні 2014 року. Зараз такий товар ми не отримуємо", — сказав Мухін.

За словами заступника директора, в ТЦ не уявляють, як цей товар потрапив до них на полиці.

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"Ми не будемо говорити, що зошит хтось підклав, тому що для цього немає підстав, але фактично ми не торгуємо цим товаром. Але звичайно ж, ми посилимо контроль й будемо стежити за всім цим", — додав Мухін.

Виробником зошитів з російською символікою зазначений торговий дім "Маринель". Зв'язатися з кимось із компанії не вдалося, оскільки всі наявні номери більше не обслуговуються.

Проте раніше ЗМІ повідомляли, що "Маринель" був пов'язаний з екс-нардепом-утікачем Олегом Царьовим і мав заборгованість у 50 мільйонів гривень перед російським "ВТБ Банком".

Раніше віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявляв, що з магазинів та ринків будуть вилучати нелегально завезені російські книги.