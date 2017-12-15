В Україні з крамниць і ринків вилучатимуть нелегально завезені російські книги - Кириленко

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко наголошує, що з крамниць і ринків вилучатимуть нелегально завезені російські книги.

Про це йдеться у його відеозверненні, оприлюдненому у мікроблозі Twitter та відеохостингу Youtube.

Кириленко поінформував про результати дії закону про запровадження дозвільної системи на усі російські книги, які надходять в Україну.

"Днями Міністерство юстиції завізувало наказ Держкомтелерадіо, який вводить в дію ще одну норму цього закону. Вона полягає у тому, що коли на книжкових базарах чи на книжкових крамницях якась література походження із країни-агресора поширюється нелегально ( тобто без офіційно отриманого дозволу), то така література згідно із законом буде вилучатися, а поширювач такої літератури буде потрапляти під штрафні санкції, і штраф цей 10 мінімальних заробітних плат - 32 тисячі гривень, а при повторних таких випадках той самий суб'єкт підприємницької діяльності отримає штраф вже в 50 мінімальних заробітних плат (станом на сьогодні 160 тисяч гривень)", - наголосив Кириленко.

За його словами, "поширювати і далі контрафактну, контрабандну, нелегальну книжкову продукцію з Росії стане не тільки не морально, а також не вигідно в економічному плані".

Також віце-прем’єр додав, що у 2016 році офіційно до України було завезено понад 50 тисяч найменувань російських книжок, а в 2017 році, після запровадження дозвільної системи, кількість найменувань до кінця року не перевищуватиме 8 тисяч.

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У грошовому еквіваленті, за його словами, до початку агресії Росії в Україні вартість всієї легальної російської книжкової продукції становила понад 30 мільйонів доларів, яка надходила на український ринок. "Цього року, після запровадження дозвільної системи, становить не більше ніж півтора мільйона доларів США. Така вартість російської книги, яка буде легально поширена в Україні. Все це тому, що, з огляду на величезну кількість пропагандистського мотлоху, який з Росії йшов сюди, який мав на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі, який принижував Україну, нашу державність і наш народ, цей весь потік треба було зупинити і водночас захистити український книжковий ринок", - сказав віце-прем'єр.

"Після запровадження дозвільної системи від 22 травня цього року 7 тис. 700 назв російських книг отримали дозвіл на офіційне поширення в Україні, 177 відмов за формальними ознаками - неправильно документи заповнені, не повністю... Лише 20 дозволів не отримано за змістовними причинами, коли у книгах антиукраїнська агітація, пропаганда, приниження гідності українського народу, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, визнання анексії Криму і т.д. А взагалі ситуація, коли лише порядку 8 тисяч книг подано на отримання офіційного дозволу в Україні, говорить про те, що імпортери почали ставитися до цього процесу відповідально", - наголосив Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2017 року набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».

Відповідно до закону, не може бути ввезена на митну територію України видавнича продукція, яка за своїм змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади.

Разом з тим не може ввозитися продукція, яка пропагує війну, вчинення терористичних актів; пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку; розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу; посягає на права і свободи людини.

Не підлягає ввезенню на територію України продукція, яка пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України; використовує шаржування державних символів України (Державного герба, Державного прапора, Державного гімну) у будь-якому вигляді.