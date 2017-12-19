Держслужба з надзвичайних ситуацій задіє авіацію для виявлення заторів на дорогах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій задіяти авіацію для виявлення заторів на дорогах, які утворилися через сильні снігопади та пориви вітру, і вимагає від голів обласних держадміністрацій сьогодні, о 21:00, доповісти про вирішення проблем, що виникли через негоду. Про це Гройсман сказав у ході селекторної наради в Кабінеті міністрів.

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Також він наголосив на необхідності забезпечити якісну координацію державних служб і місцевої влади, які задіяні в нормалізації ситуації на місцях.

«Я не бачу жодних проблем, щоб вчасно прибирати сніг або відновлювати електропостачання. Голови держадміністрацій областей, в яких є проблеми, о 21:00 кожен, особисто по телефону, докладаєте мені про те, що проблеми вирішено. Я думаю, що це цілком можливо зробити, єдине питання - ваше ставлення», - сказав прем'єр.

«Є затори, якщо люди стоять у заторах - їдьте до людей і будьте з ними, поки не розблоковуєте - це моя порада. Якщо потрібно я і сам готовий приїхати, але найголовніше - організуйте роботу таким чином, щоб проблем у людей не було», - додав Гройсман.