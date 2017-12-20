$75 тисяч за вечір: скільки заробляють українські зірки на новорічних корпоративах (інфографіка)

Наближаються новорічні свята, а це означає, що зовсім скоро українці зможуть весело провести час на корпоративах і, серед іншого, подивитися наживо виступи українських зірок. Журналісти ТСН дізналися, які гонорари отримують українські артисти за виступи на новорічних корпоративах.

Зазначимо, що загальною тенденцією серед українських компаній стало не запрошувати російські колективи, а також виконавців, які продовжують активно гастролювати в РФ. Тому українські співаки отримали більше можливостей заробити під Новий рік на корпоративах.

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Так, півгодинний виступ групи "Гриби" коштує $50 тисяч, у стільки ж обійдеться і виступ улюбленця всіх жінок Олега Винника.

Як повідомляє видання "Страна.uа", найдорожчим для українців на Новий рік буде виступ Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) - $75 тисяч. Трохи дешевше, а саме $70 тисяч, будуть коштувати виступу Світлани Лободи і Макса Барських.

Якщо ви хочете провести новорічний вечір в компанії "95 кварталу", готуйтеся викласти $60 тисяч, а якщо лише з її лідером Володимиром Зеленським, то $40 тисяч.

Виступ короля української поп-сцени Monatikа обійдеться в $30 тисяч, а мегапопулярного в Україні колективу "Время и Стекло" в $25 тисяч.

Важливими складовими свята є ведучі, на яких можна покласти всю розважальну програму. Маловідомі стоять 500-1000 доларів за вечір, популярні починають від трьох, по 5-6 тисяч можуть запросити за послуги зірки калібру Горбунова та Осадчої.

Як повідомляв УНІАН, опальні українські співачки Віра Брежнєва і Світлана Лобода, поп-діви Настя Каменських і Тіна Кароль, серцеїд Олег Винник і хітмейкери Монатік і Макс Барських увійшли в число найбільш високооплачуваних зірок українського шоу-бізнесу.