Зал Тернопольської міськради буде водночас картинною галереєю

У сесійній залі Тернопільської міської ради відтепер експонуватимуть картини.

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття першої експозиції картин міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ повідомив, що у залі засідань будуть як змінні експозиції окремих художників, так і тематичні збірки різних митців.

За його словами, картини експонуватимуть для популяризації місцевих художників, а також з метою зробити сесійну залу естетично привабливішою.

Міський голова також сподівається, що завдяки виставкам картин вдасться позитивно вплинути на роботу депутатського корпусу та виховувати у депутатів любов до мистецтва.

Окрім цього, зауважують у мерії, у залі засідань нерідко приймають офіційні делегації, у ній відбуваються прес-конференції, відтак оглянути твори мистецтва зможуть чимало людей.

Першою сьогодні відкрили виставку робіт місцевого художника, члена Національної спілки художників України Миколи ПАЗІЗІНА, загалом представлено 18 його картин.

У випадку підвищеного інтересу до полотен, представлених у сесійній залі, тернополяни зможуть їх оглянути у художньому музеї чи в галереї обласного відділення Національної спілки художників.

Окрім виставки картин у сесійній залі, повідомили в прес-службі мерії, роботи місцевих митців розмістять і на офіційному сайті міської ради, однак за умови, що на картині зображений Тернопіль. У такий спосіб на офіційному сайті мерії планують презентувати місто для потенційних туристів.