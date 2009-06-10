У Києві одне з найбільших у світі падінь вартості оренди офісів

У Києві зафіксовано одне з найбільших у світі падіння вартості оренди офісної нерухомості. Про це УНІАН повідомили в українському представництві міжнародної консалтингової компанії CB Richard Ellis.

За результатами щорічного глобального дослідження вартості оренди в професійних офісних приміщеннях у більш ніж 170 містах світу, в списку найдорожчих офісних ринків як і раніше лідирують Токіо, Лондон і Москва. Київський же ринок офісної нерухомості лідирує в списку найбільш постраждалих від економічної кризи, поступаючись першим місцем Буенос-Айресу.

За даними компанії, загальна вартість оренди (включає орендну плату, місцеві податки й операційні витрати) в доларовому еквіваленті на київському ринку нерухомості до другого кварталу 2009 року скоротилася на 46%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Водночас, керуючий партнер CB Richard Ellis в Україні Сергій СЕРГІЄНКО зазначив, що в перерахунку на гривні вартість оренди київських офісів просіла не більше ніж на 20%.

Загалом серед 170 досліджуваних міст вартість оренди (вимірювана в місцевих валютах) впала на 2,8%. У Сінгапурі річне падіння було найбільш сильним – 34% у сінгапурських доларах і 41% у доларах США. У багатьох випадках найбільші ринки офісної нерухомості за останні 12 місяців подешевшали на 20% і більше.

За даними CB Richard Ellis, очікується, що за підсумками другого кварталу річне падіння вартості оренди офісів становитиме не менше 60%.

«Ми прогнозуємо уповільнення темпів зниження орендних ставок у другому півріччі 2009 року й очікуємо їх кінцевої стабілізації восени поточного року», – додав С.СЕРГІЄНКО.