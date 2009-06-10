9 загиблих і 39 врятованих - наслідки аварії на шахті ім. Скочинського

Сьогодні вночі рятувальники знайшли тіла ще трьох гірників, доля чотирьох - досі невідома. Їх пошуки не припиняють. У лікарнях залишаються 36 шахтарів.

Врятовані у лікарнях Донецька розповідають: трохи розгубилися, не одразу надягли саморятівники і надихалися отруйним газом.

На шахті підтверджують: напередодні викиду в шахті проводилися підривні роботи, але запевняють, техніки безпеки не порушували. У Держгірпромнагляді ж кажуть, що напередодні аварії заборонили видобувати вугілля на цій ділянці, оскільки виявили низку порушень. Підприємство самовільно відновило роботи. Що стало причиною аварії, експерти з’ясують лише коли рятувальники розберуть завали.

Шістьох загиблих гірників поховають сьогодні, ще трьох - завтра.

ICTV