В Україні анулювали ліцензії 6 навчальним закладам

За численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензії та припинила освітню діяльність шести навчальних закладів:

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, ліцензії анульовані:

- Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана Франка для навчально-консультаційного центру у м. Хуст (Закарпатська обл.) на підготовку бакалаврів та спеціалістів за напрямами підготовки (спеціальностями) «Педагогічна освіта», «Практична психологія», «Початкове навчання», «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»;

- Приватному вищому навчальному закладу «Європейський університет» для Консультаційного центру у м. Міжгір’ї (Закарпатська обл.) щодо припинення освітньої діяльності відокремленого структурного підрозділу;

- Міжрегіональній академії управління персоналом для Закарпатського інституту імені Августина Волошина щодо підготовки бакалаврів та спеціалістів за напрямами: «Економіка і підприємництво», «Фінанси», «Облік і аудит», «Менеджмент» («Менеджмент і адміністрування»), «Менеджмент організацій», «Право», «Правознавство». Також припинено освітню діяльність Закарпатського інституту імені Августина Волошина на підготовку бакалаврів за напрямом «Право» за заочною формою навчання як таку, що здійснюється без ліцензії;

- Державному вищому навчальному закладу «Київський індустріальний коледж» на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності «Біржова діяльність»;

- Полтавській філії Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» щодо підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво» та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» та «Маркетинг»;

- Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний інститут бізнесу» на перепідготовку спеціалістів зі спеціальностей: «Фінанси», «Маркетинг».