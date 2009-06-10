Митники в «Борисполі» вилучили незадекларований діамант (фото)

Співробітники Бориспільської митниці вилучили незадекларований діамант вагою 2,62 карата.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, пасажир, який намагався провезти незадекларовану цінність, прилетів рейсом Цюрих–Бориспіль.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 352 (дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) і ст. 355 (дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків та зборів або зменшення їх розміру) Митного кодексу.

Вартість діаманта встановлюється.