НБУ ввів тимчасову адміністрацію ще в одному банку

Національний банк України 9 червня ввів тимчасову адміністрацію в "Укргазбанку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Не треба демонізувати цей процес. Введення тимчасової адміністрації – це технологічно необхідний засіб», – сказав він.

І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що в умовах роботи тимчасової адміністрації багато процесів, такі як, наприклад, здійснення додаткової емісії в банку, відбуватимуться набагато швидше, аніж це передбачено за звичайних умов.

Також І.УМАНСЬКИЙ сказав, що частка входження держави в «Укргазбанк» на рівні менше 85% свідчить про те, що ситуація в цьому банку краща, аніж в інших рекапіталізованих банках.

Нагадаємо, введення тимчасової адміністрації є обов`язковою умовою рекапіталізації банків за участі держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, Кабінет Міністрів України ухвалив остаточне рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків, згідно з яким частка держави в капіталі «Укргазбанку» становитиме 84,21%, сума рекапіталізації – 3,2 млрд. грн.