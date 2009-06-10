Вибух на Сумщині: 1 загиблий і 4 поранених

У місті Лебедин Сумської області внаслідок вибуху предмета невстановленого походження одна людина загинула і четверо, в тому числі дитина, отримали поранення.

Як повідомила УНІАН співробітник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, 9 червня о 9-й годині ранку до хірургічного відділення Лебединської центральної районної лікарні каретою «швидкої допомоги» з проникаючими пораненнями черевної порожнини, пораненими руками й ногами були доставлені 55-річний місцевий житель і маленький хлопчик. Як з’ясувалося, такі травми постраждалі отримали в результаті вибуху, який стався на їх подвір’ї.

Слідчо-оперативна група на місці пригоди встановила, що близько 8-ї години ранку чоловік вийшов з будинку на подвір’я, де біля воріт побачив сумку з речами. Не розуміючи, як вона опинилась у цьому дворі, він покликав свою родину. Подивитись на знахідку вийшла дружина, дві її доньки та 5-річний онук. Сімейною радою вирішили, що хтось з сусідів вирішив їх зурочити. Аби прибрати непотрібну річ, господар взяв граблі. Як тільки граблі торкнулись сумки, прогримів вибух, в результаті якого найбільше ушкоджень отримали господар будинку та дитина. Всі інші члени родини отримали незначні поранення.

Чоловіка врятувати не вдалося. Хлопчика прооперували. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

На сьогодні міліція відпрацьовує різні версії того, що сталося, і вживає заходів для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину.