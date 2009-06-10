Гендиректор компанії «Фармак», в яку стріляли, дасть прес-конференцію

Генеральний директор компанії «Фармак» Жебрівська Філя Іванівна, на яку 9 червня був скоєний злочинний напад, зустрінеться з журналістами і оприлюднить свою оцінку подій, що сталися. Дата: 11 червня, 10.00. Місце проведення – офіс компанії «Фармак», м. Київ, вул. Фрунзе 63. Попередня реєстрація за телефоном 8 050 311 9261 (Білоус Дмитро).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter