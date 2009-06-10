Рада НБУ оприлюднила свій прогноз інфляції в Україні

Інфляція в Україні за підсумками 2009 року становитиме 12-13,5%. Такий консенсус-прогноз Ради Національного банку України (НБУ) і відповідного департаменту НБУ оголосив голова Ради Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції в середу.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас він зазначив, що прогноз зроблено без урахування можливого підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства.