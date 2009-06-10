Ющенко призначив довічні стипендії чотирьом політв’язням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив довічні державні іменні стипендії чотирьом колишнім політв’язням.

Текст відповідного розпорядження “Про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність”, розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, відповідні стипендії призначено:

Василю БОГДАНУ – політичному в`язню 1945-1954 років, реабілітованому в 1991 році (Миколаївська область);

Миколі ГАРАСЮКУ – політичному в`язню 1947-1956 років, реабілітованому в 1992 році (Автономна Республіка Крим);

Льву ПАРАЩАКУ – політичному в`язню 1953-1955 років, реабілітованому в 1992 році (Миколаївська область);

Галині ПЕТРЕНКО-КУХАРЧУК – політичному в`язню 1950-1956 років, реабілітованій у 1991 році (Рівненська область).