ВР не змогла ні вето подолати, ні закон відхилити

Верховна Рада України не змогла подолати вето Президента України на Закон «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства).

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосувало 243 (при необхідних 300 голосах – УНІАН) із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Водночас парламент не підтримав пропозицію Президента щодо відхилення даного закону. За це рішення проголосувало лише 155 (при необхідних 226 голосах – УНІАН) із 434 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

ВР підтримала рішення про направлення закону на повторне друге читання. «За» проголосувало 242 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ зазначив, що у законі необхідно врахувати пропозицію про те, що при повторному зібранні загальних зборів господарського товариства планка кворуму знижується до 50% + 1 акція. За його словами, така норма має бути введена у випадку, якщо попередні збори не відбулися через відсутність кворуму (60% акціонерів).

Довідка УНІАН. 19 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (про зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства) (№1129), згідно з яким збори акціонерів вважаються правомочними, якщо на них присутні акціонери, які володіють в сукупності більш ніж 50% голосів (зараз - більш ніж 60% голосів). Закон, у разі підписання, повинен був набути чинності з 1 січня 2007 року.

3 листопада Президент Віктор ЮЩЕНКО повернув закон до парламенту, оскільки вважає, що зниження кворуму зборів акціонерів до 50% призведе до порушень інтересів міноритарних учасників господарських товариств і спровокує переділ власності, нові корпоративні конфлікти, численні зловживання в цій сфері, дестабілізацію українського фондового ринку.