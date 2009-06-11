Уряд схвалив проект державної інформаційної політики

Уряд схвалив законопроект «Про Концепцію державної інформаційної політики».

Як повідомляє Управління у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, проект закону було схвалено на засіданні уряду.

Згідно з Концепцією, планується розробити та прийняти закон України щодо доступу до інформації, внести зміни до чинного законодавства щодо запобігання монополізації вітчизняного інформаційного ринку, забезпечення прозорості відносин власності у сфері ЗМІ.

Також передбачається врегулювати питання, які стосуються створення системи суспільного мовлення в Україні, надання статусу засобів масової інформації вітчизняним інтернет-ресурсам.

Відповідно до Концепції, планується реформувати державні та комунальні друковані ЗМІ, вжити заходів для розвитку супутникового та кабельного телерадіомовлення.