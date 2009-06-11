Список станцій першої міської електрички в Києві

Запуск у Києві першої черги міської електрички (маршрутом «Городня» – «Київ-Петрівка») планується цього літа.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, міська електричка першої черги поєднає у собі такі станції: «Борщагівка», «Рубежівська», «Сирець», «Вишгородська», «Зеніт», «Київ-Петрівка», «Городня», «Київ-Дніпровський», «Лівобережна», «Русанівка», «Дарниця» (пересадочні вузли на станціях метрополітену «Дарниця», «Берестейська», «Петрівка», «Лівобережна», «Сирець»). Загалом передбачено обладнати та задіяти 14 залізничних станцій, на лінії яких є 6 станцій метрополітену. Вже завершено будівництво берегових платформ на станції «Лівобережна».

Роботи над підготовкою столичної інфраструктури до запуску міської електрички тривають. Зокрема, завершено облаштування підходів до залізничної платформи станції «Городня», на стадії закінчення – облаштування платформ, триває благоустрій прилеглої території та робота над під’їзною автомобільною дорогою до платформи станції «Городня». На часі – встановлення турнікетів та іншого технічного обладнання, зазначили в КМДА, посилаючись на інформацію КП «Київпастранс».