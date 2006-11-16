Мінфін про опозицію, Тимошенко, брехню і бюджет

Розповсюджена сьогодні заява фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО про неприйнятність схвалених Верховною Радою України змін до бюджету 2006 року може свідчити хіба що про інтелектуальну кризу та відсутність у опозиції конструктивних підходів.

Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів України, оприлюдненій на сайті Мінфіну.

Як зазначається у заяві, аргументи опозиції спрямовані ні на що інше, як тільки на свідоме дезінформування громадськості.

Так, опозиційна фракція заявляє, що уряд безпідставно зняв 200 мільйонів гривень з фінансування створення і закупівлі літака Ан-70. Насправді ця програма не реалізується, і кошти на неї просто не будуть використані. Не останню роль у провалі цієї програми і 2005, і 2006 року зіграло те, що попередні уряди так погіршили рівень відносин з Російською Федерацію, що про успішне науково-технічне співробітництво у таких інноваційних проектах «технологій подвійного призначення» годі було говорити.

Далі фракція БЮТ стверджує, що «без відповідного обґрунтування на 105 мільйонів гривень скорочуються витрати на виплату пенсій військовослужбовцям Збройних Сил України». Хоча ця позиція у законопроекті (як, утім, і всі інші) була ретельно обговорена і погоджена з розпорядниками бюджетних коштів – справа у тім, що реальні пенсійні нарахування у ЗСУ виявились на 105 мільйонів гривень меншими, ніж передбачено бюджетом, отже, статтю витрат просто приведено у відповідність фактичному стану справ, підкреслюють у Мінфіні.

У заяві підкреслюється, що наведені аргументи яскраво характеризують позицію БЮТ як свідомо брехливу. “Адже вчора, під час звіту міністра оборони у сесійній залі Верховної Ради саме представник фракції БЮТ отримав чіткі пояснення щодо наведених вище безпідставних звинувачень уряду, проте, опозиційні діячі проігнорували спростування, яке публічно прозвучало і для депутатів, і для всеукраїнського загалу”, - зазначається у повідомленні.

Мінфін вважає, що БЮТ проігнорував і те, що скорочення на 100 мільйонів фінансування у 2006 році проектів з енергозбереження викликане тим, що попри заклинання щодо економії, ні 2005, ні 2006 року попередні уряди палець об палець не вдарили, щоб запустити такі інвестиційні проекти. І реальна робота з впровадження енергоефективних технологій і модернізації ЖКГ розпочнеться тільки у 2007 році, що є пріоритетом використання інноваційно-інвестиційного ресурсу бюджету на наступний рік.

Проігнорували також, що збільшення статутних капіталів державних банків на 100 мільйонів гривень – це крок зміцнення їх надійності й підвищення ролі у державних програмах, та й, власне, це рекомендація Президента України, про опозицію до якого досі БЮТ нібито не заявляв.

У заяві зазначається, що абсолютно поза увагою опозиції, яка, на жаль, продовжує претендувати на звання «деструктивної», залишилось те, що змінами до бюджету 2006 року уряд ефективно, не змінюючи дефіциту держбюджету, вирішив дуже гострі соціальні проблеми, залишені напризволяще попереднім урядом: виплати пенсій військовослужбовцям, повне фінансування зарплат працівникам місцевих органів влади, компенсації додаткових витрат бюджетних установ і організацій внаслідок подорожчання цін і тарифів на енергоносії.

Таким чином, підкреслюється у заяві Мінфіну, уряд нормалізував ситуацію, максимально врегулював проблеми поточного року, щоб вони не лягли тяжким тягарем на бюджет 2007 року. Насправді, саме це, а також реальне бюджетне планування і ретельна підготовка до нового бюджетного року розпорядників кошті дозволить виконувати держбюджет 2007 року у автоматичному режимі, відповідно до бюджетного розпису. Два роки поспіль такий порядок в Україні був зруйнований. І саме ті, хто не впорався з соціально-економічними проблемами, розбалансував бюджетну систему, сьогодні намагаються критикувати уряд. Нічого фахового і об’єктивного у цій критиці, на жаль, немає. На жаль, тому що таким чином в державі досі не задіяна функція справжньої політичної опозиції: обґрунтовано критикуючи уряд пропонувати громадянам реалістичні альтернативи. Ті ж, хто називає себе опозицією, живуть неправдою, галасливими спекуляціями та перекручуванням фактів, зазначається у заяві Мінфіну.