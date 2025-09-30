Золото піднялося до нового рекорду, підскочивши вище 3860 доларів за унцію. Перспектива шатдауну в уряді США затьмарила курс грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.
Видання Bloomberg пише, що дорогоцінний метал подорожчав на 0,9% до рекордних 3867,25 доларів за унцію (31 грама). Таким чином, 1 грам золота коштує 124,75 долара.
Зустріч між лідерами Конгресу і президентом США Дональдом Трампом завершилася без угоди про короткострокове фінансування уряду. Це посилило побоювання з приводу зупинки роботи уряду, яка може перешкодити публікації економічних звітів, позбавивши інвесторів даних, необхідних для оцінки стану економіки США.
Цього року золото подорожчало на 47%, що стало найбільшим річним зростанням з 1979 року. Аналітики Goldman Sachs Group Inc. і Deutsche Bank AG заявили, що очікують подальшого зростання.
29 вересня зросли й американські казначейські облігації, тоді як долар подешевшав, частково через побоювання з приводу можливого шатдауну. Зниження прибутковості американських державних облігацій, як правило, сприятливо позначається на дорогоцінних металах, за якими не нараховуються відсотки, а ослаблення долара робить золото, номіноване в американській валюті, більш доступним для покупців.
Що стосується інших дорогоцінних металів, то срібло і платина взяли перепочинок після того, як у попередню сесію піднялися до багаторічних максимумів. З початку року ці метали подорожчали приблизно на 63% і 76% відповідно, причому зростання підтримувалося постійною напруженістю на ринку у зв'язку з кількома роками дефіциту пропозиції.
Ціни на золото і срібло - останні новини
29 вересня біржові ціни на золото і срібло оновили чергові історичні максимуми. Зокрема, золото вперше в історії піднялося вище 3800 доларів за унцію, а срібло сягнуло позначки в 46,5 долара за унцію.
Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що ціни на золото можуть зрости майже до 5000 доларів за унцію або понад 160 доларів за грам.