Продати долар можна в середньому за курсом 41,13 грн, а євро – 48,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 вересня, знизився на 14 копійок – до 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,13 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 48,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,38 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,85 грн/євро, а курс продажу - 48,70 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 30 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася одразу на 16 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,44 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначала, що різниця між офіційним і готівковим курсом долара минулого тижня складала лише 0,11%, тобто ринок був досить спокійним. За її словами, невелике послаблення гривні тимчасове і не схоже на початок тривалої девальвації.

