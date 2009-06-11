У Дубини серцевий напад

Голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА знову пішов на лікарняний, цього разу - через серцевий напад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, пояснюючи відсутність О.ДУБИНИ на сьогоднішній нараді з питання фінансової ситуації в НАК «Нафтогаз України», яку проводить Президент України Віктор ЮЩЕНКО, повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

У прес-службі «Нафтогазу» УНІАН підтвердили цю інформацію.

«Учора ввечері у нього прихопило серце», - сказав начальник управління з питань зв`язків з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, з 22 січня 2009 року О.ДУБИНА перебуває на лікарняному. Після "газових" переговорів у Москві він потрапив до урядової лікарні Феофанія в передінфарктному стані з діагнозом "ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, гострий васкуліт, гострий пневмоніт".

У зв’язку з госпіталізацією в політичних колах і в ЗМІ ходила інформація про те, що О.ДУБИНА не планує повертатися в держкомпанію.

Але 20 травня О.ДУБИНА приступив до виконання своїх обов`язків.

21 травня минає 4 місяці з моменту виходу О.ДУБИНИ на лікарняний. Згідно з Кодексом законів про працю України, «не поява на роботі впродовж чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності може спричинити розрив трудового договору за ініціативою роботодавця».