За зберігання порнографії відтепер можна сісти за грати

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України" (щодо відповідальності за зберігання творів, зображень або предметів порнографічного характеру).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 343 народні депутати з 428 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, стаття 301 Кримінального кодексу, де визначається відповідальність за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, доповнюється словом «зберігання».

Відповідно до цієї статті, зазначені діяння караються штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.