Оробець: держзамовлення в вузах скоротилося занадто сильно
"Демографічні виклики притягнуті за вуха"
Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ категорично засуджує рішення уряду щодо скорочення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного центру”.
«Уряд навіть не приховує реальних причин перегляду обсягів держзамовлення у 2009 році. У постанові прямо вказується на кризу, щоправда поряд із іншими мотиваціями на кшталт об’єктивних демографічних обставин», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.
За її словами, обсяги скорочення держзамовлення не порівняні зі зменшенням кількості випускників шкіл. «Демографічні виклики в даному випадку притягнуті «за вуха» задля виправдання нагальної потреби в економії. До того ж вони мають відверто тимчасовий характер – у межах року, максимум двох. А далі що? Відшукувати втрачені кадри?», – зауважила голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.
Л.ОРОБЕЦЬ нагадала, що у більшості європейських країн вища школа вважається стратегічною сферою для приватних і державних інвестицій. «А в нас її вкотре обдирають, як липку, задля подолання наслідків урядового популізму. А платити за прорахунки уряду в підсумку доведеться вищим навчальним закладам, абітурієнтам та їхнім батькам», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.