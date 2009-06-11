Оробець: держзамовлення в вузах скоротилося занадто сильно

Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ категорично засуджує рішення уряду щодо скорочення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного центру”.

«Уряд навіть не приховує реальних причин перегляду обсягів держзамовлення у 2009 році. У постанові прямо вказується на кризу, щоправда поряд із іншими мотиваціями на кшталт об’єктивних демографічних обставин», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, обсяги скорочення держзамовлення не порівняні зі зменшенням кількості випускників шкіл. «Демографічні виклики в даному випадку притягнуті «за вуха» задля виправдання нагальної потреби в економії. До того ж вони мають відверто тимчасовий характер – у межах року, максимум двох. А далі що? Відшукувати втрачені кадри?», – зауважила голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.

Л.ОРОБЕЦЬ нагадала, що у більшості європейських країн вища школа вважається стратегічною сферою для приватних і державних інвестицій. «А в нас її вкотре обдирають, як липку, задля подолання наслідків урядового популізму. А платити за прорахунки уряду в підсумку доведеться вищим навчальним закладам, абітурієнтам та їхнім батькам», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.