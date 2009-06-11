Попередня сума збитків, завданих 7 червня буревієм у Берегівському районі Закарпаття‚ становить майже 9 млн. грн.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ’ЯК.

За його словами, після вжиття першочергових заходів щодо відновлення роботи об’єктів життєзабезпечення було створено спеціальні комісії для визначення збитків‚ завданих буревієм та градом у постраждалих населених пунктах Берегівського району Закарпатської області.

За попередніми даними, загальна сума завданої шкоди становить 8899,2 тис. грн.

Як уточнив помічник начальника ГУ, найбільше постраждав від негоди аграрний сектор: пошкоджено та знищено посівів зернових на площі 1260,6 га, картоплі на площі 84,4 га, овочевих культур на площі 58,4 га, садів на площі 72,7 га, виноградників 569,92 га та інших сільськогосподарських культур на площі 177,4 га. «За попередніми даними, збитки‚ завдані виключно сільському господарству Берегівщини несприятливими погодними умовами та градом, оцінюються у 7879,2 тис. грн.», - повідомив Я.БАБ’ЯК.

У приватному житловому секторі загалом град завдав шкоди 414 будинкам сіл Астей, Мочола, Каштаново, Мужієво та Велика Бакта. Найбільше, за словами рятувальників, постраждали віконні шибки та дахи, які порозбивав град. У згаданих населених пунктах від граду також постраждали 2 дитячі садки, дошкільний навчальний заклад, клуб та школа-сад І-ІІ ступеня. За загальними підрахунками‚ попередні збитки‚ завдані бюджетним установам та житловому секторі‚ склали 1020 тис. грн.

Наразі, уточнює Я. БАБ’ЯК, збитки, завдані негодою, продовжують уточнюватися.