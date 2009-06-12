Тимошенко про суд, жеребкування, дисциплінарні комісії і права опозиції

БЮТ у проекті змін до Конституції пропонуватиме обрання суддів народом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в інтерв’ю «5 каналу».

«Перша позиція – це позиція реформування правосуддя. Без цього – без суду, без чесності суду, без некорупційності суду – незахищена кожна людина в державі. Ми пропонуємо ту модель, де кожна людина зможе захистити себе в судах. Як це зробити? Дуже просто. По-перше, сам порядок обрання суддів народом. На першому етапі - обрання суддів народом - це перша інстанція судів, далі ця процедура також проводиться без втручання політичних сил. Тобто так, як, наприклад, проводяться деякі процедури в Організації Об’єднаних Націй, жеребкуванням. Але при повній відкритості процесу і за участі усіх, хто може прийняти участь у цій процедурі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, підкреслила вона, для обрання суддями висуватимуться дуже жорсткі кваліфікаційні вимоги. «Але, в той же час, друга і третя інстанція формуються шляхом жеребкування з тієї бази суддів, кандидатів на суддівські посади, які подали свої анкети, які подали свої резюме, пройшли відповідні іспити, тому що треба знати, що суддя компетентний, і потім ні парламент, ставлячи завдання судді і тримаючи його на короткому повідку, обирає суддю, а суддя обирається незалежним чином. Ось вже друга і третя інстанція незалежні ні від політиків, ні від жодної гілки влади, ні корпоративна етика суддівська, коли сам своїх за свої, і не народом, тобто жеребкуванням. Така практика існує в світових організаціях. І це дуже добра практика, якщо процедура відкрита, прозора, саме така процедура там виписана», - пояснила вона.

За словами прем’єр-міністра, ще однією новацією Конституції пропонується запровадити спеціальне формування дисциплінарних комісій. «Вони (комісії) сьогодні є. Але, на жаль, вони знову формуються владою, і знову такі дисциплінарні комісії залежать від влади, а не від закону, Конституції, правосуддя, справедливості і так далі. І ці дисциплінарні комісії будуть зовсім по-іншому працювати. Тобто, кожна людина, яка відчуває, що її права і справедливість в суді порушуються, може звернутися до дисциплінарної комісії з двох питань: або досить жорстке порушення процедури розгляду питання, або це завідомо неправосудні рішення суду. І там не розглядається по суті справа, а от тільки на ці два суттєвих важелі вони впливають: або порушена процедура, або завідомо неправосудне рішення прийнято. І дисциплінарна комісія, яка також має три ланки, може до судді застосовувати весь спектр дисциплінарних стягнень», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду також повідомила, що згідно з конституційними ініціативами передбачається «право кожної людини звертатися до суду за порушенням кримінальної справи проти чиновника, який нахабно порушує закон, який корумпує або вимагає хабарі, або робить ще якісь серйозні порушення прав людини, і там, де є склад злочину на перший погляд, можуть звертатися люди до суду, так як в інших країнах це є».

За її словами, суд зможе порушувати кримінальну справу і потім передавати слідчим органам для розслідування.

«Ми досить сильно розширюємо повноваження людей, простих людей, які сьогодні ніде не можуть знайти собі захисту. Крім того, ми вводимо ще одну ланку, яка буде боротися з тим, що робить влада, тому що коли влада абсолютна, вона абсолютно аморальна, і коли вона безконтрольна, то кожна влада робить те, що їй заманеться», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду також повідомила, що згідно із проектом змін до Конституції, також пропонується надати опозиції «дуже сильні права». «Тому що сьогодні, наприклад, якщо якийсь чиновник займається корупцією, порушує закони, розбазарює державну власність, а і прокуратура, і цей чиновник з однієї політичної команди, як правило це буває, то вже на цього чиновника управи немає. Тому ми опозиції парламентській там надавали право на базі Рахункової палати, яка призначається складом парламентської опозиції, вести слідство, порушувати кримінальні справи проти посадовців, які порушують закони, Конституцію, які займаються крадіжками державного майна або державних фінансів. Тобто, не було би вже ніяких абсолютно захищених осіб, в тому числі там і недоторканність знімається з депутатів, президентів, суддів – з усіх. Тому що всі мусять бути рівними перед законом», - повідомила прем’єр-міністр.

«Мені дуже шкода, що ця Конституція неприйнята через цю істерику, яка влаштована окремими політиками. Просто істерія, тому що вони не в курсі, не в матеріалі, і тому ця істерія зруйнувала цей процес», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.