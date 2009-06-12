Експерт: Україну очікує відплив капіталу й подорожчання нафти

Україну через світову кризу очікує відплив капіталу й подорожчання нафти, вважає заступник міністра економіки, член-кореспондент НАН України Валерій МУНТІЯН.

Згідно з прес-релізом, переданим УНІАН агентством стратегічних рішень «Голуб і Шинкаренко», експерт прогнозує посилення світової фінансово-економічної кризи і в зв`язку з цим, на його думку, Україні необхідно врахувати реальні й потенційні ризики та невідкладно внести корективи до економічного розвитку. «Діапазон ризиків дуже великий - від відпливу капіталу з країни до зростання ціни на нафту до 120 доларів за баррель протягом найближчого року», - сказав він.

За словами В.МУНТІЯНА, погіршення зовнішньої ситуації для України пов`язане з тим, що світова криза ще не досягла дна. «Інформація про те, що криза йде на спад і підйом американської економіки почнеться через 2,5-3 місяці, необ`єктивна. Підстав для оптимізму поки немає. Світова економіка в період кризи вже втратила 30 трлн. дол. Тільки США вже втратили 10 млн. робочих місць. Сукупний борг цієї країни зріс до 90 трлн. дол. Це свідчить про те, що американська економіка, перш за все, сама потребує структурних трансформаційних змін. А для цього необхідно, щонайменше, п`ять років. Таким чином, на порогове значення (дефіцит бюджету становить не менше 3%) економіка США може вийти не раніше 2013 року. На жаль, мої прогнози десятирічної давності збуваються», - сказав учений (у 1999 році він розрахував і опублікував прогноз про прийдешню світову кризу та етапи її розвитку - УНІАН).

У зв`язку з цим, вважає В.МУНТІЯН, а також із метою забезпечення економічної безпеки Україні необхідно йти від доларизації. «Додаткова емісія США в розмірі 5 трлн. дол. на півтора роки в умовах падіння світової економіки дуже небезпечна. Крім того, американці мінятимуть свою фінансову систему, захищатимуть національну економіку і свого товаровиробника. Вони позбавлятимуться від долара. І якщо ми вчасно не зорієнтуємося, то можемо втратити частину національного доходу, оскільки знеціняться активи», - підкреслив заступник міністра економіки.

В.МУНТІЯН зазначив, що відхід від доларизації необхідно починати з впровадження інноваційних технологій у фінансово-банківському секторі. Необхідно усунути структурні диспропорції в національній економіці. Крім того, пріоритетом має стати реальний сектор економіки, який забезпечить Україні енергетичну, продовольчу й технологічну безпеку.

Крім цього, за словами вченого, держава повинна поставити своєю стратегічною метою вписатися у висхідну інноваційну хвилю нового технологічного устрою.

«Для України дуже важливо правильно визначити структуру нового технологічного устрою, що дозволить країні одержувати інтелектуальну ренту. Адже виробнича сфера має прийти до екологічно чистих і безвідходних технологій через впровадження нано- і біотехнологій, нові матеріали, інформаційні технології, генну інженерію, штучний інтелект тощо», - підкреслив В.МУНТІЯН.

Вчений також закликав представників експертного співтовариства, науки, влади давати реальні оцінки поточної економічної ситуації й робити правильні прогнози. «Необхідно ставити реальні діагнози, щоб продуктивно використовувати час і ресурси, а також ефективно управляти товарно-грошовими потоками. Не можна розглядати інформацію тільки через призму оптимізму або песимізму. Важливо поставити питання: ця інформація об`єктивна чи спотворена», - підкреслив він.

Крім того, В.МУНТІЯН вважає, що динамічна циклічність кризи несе й творчу функцію. «Якщо ми зосередимо на творчій функції всі зусилля й забезпечимо політичну стабільність, Україна має шанс вийти з мінімальними втратами й забезпечити стійкий розвиток», - підкреслив учений.