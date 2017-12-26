Білі і пухнасті: в Одесі пройшов новорічний парад самоїдських собак (фоторепортаж)
13:46, 26 грудня 2017Суспільство
852
Приводом для параду став наступаючий Новий рік, символом якого, за східним календарем, вважається собака.
В Одесі пройшов новорічний парад самоїдських собак. У ньому взяли участь майже 60 чотириногих, передає "Думська".
Приводом для параду став наступаючий Новий рік, символом якого, за східним календарем, вважається собака. Учасники разом з своїми господарями пройшлися по Приморському бульвару і піднялися по Дерибасівській до міського саду.
На головній вулиці Одеси учасники маршу розгорнули плакат організації Animal SOS і закликали не забувати про допомогу бездомним тваринам.
Читайте також815 "святих Миколаїв": на Одещині провели рекордний костюмований парад (відео)
Раніше на Полтавщині пройшов новорічний парад собак "Хатіко".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter