Білі і пухнасті: в Одесі пройшов новорічний парад самоїдських собак (фоторепортаж)

В Одесі пройшов новорічний парад самоїдських собак. У ньому взяли участь майже 60 чотириногих, передає "Думська".

Приводом для параду став наступаючий Новий рік, символом якого, за східним календарем, вважається собака. Учасники разом з своїми господарями пройшлися по Приморському бульвару і піднялися по Дерибасівській до міського саду.

На головній вулиці Одеси учасники маршу розгорнули плакат організації Animal SOS і закликали не забувати про допомогу бездомним тваринам.

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Раніше на Полтавщині пройшов новорічний парад собак "Хатіко".