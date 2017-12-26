Джессіка Альба, Кейт Хадсон і Сільвестер Сталлоне: як знаменитості відсвяткували Різдво (фото)
19:25, 26 грудня 2017Суспільство
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За домашніми посиденьками в цю ніч були помічені багато відомих персон.
Вагітна Джессіка Альба опублікувала сімейну листівку до Різдва / Instagram
Одні зірки на Різдво традиційно збираються за сімейним різдвяною вечерею, інші - віддають перевагу пляжу біля океану.
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За домашніми посиденьками в цю ніч були помічені багато відомих персон. Так, акторка Джессіка Альба, її чоловік Кеш Уоррен і дві їхні доньки показали сімейний кадр. Вони зображені на тлі каміна, всі одягнені в червоні різдвяні костюми.
Через кілька тижнів Джессіка втретє стане мамою.
Напередодні Різдва знаменитості писали шанувальникам в соцмережах добрі побажання, згадували рік, що минає, виставляли святкові фотографії.
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