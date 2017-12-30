Брудні, голодні і зі слідами від опіків: на Одещині мати залишила малолітніх дітей самих і пішла до подруг

У Подільському районі Одеської області правоохоронці вилучили з проблемної сім'ї двох дітей, у яких були синці та опіки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, наприкінці грудня до чергової частини поліції зателефонувала фельдшер села Липецьке і повідомила, що під час патронатного відвідування новонародженої дитини вона виявила, що двоє дітей, одній з яких - рік і 11 місяців , а другій - півроку, перебувають у будинку самі.

За вказаною адресою прибули поліцейські, медики та представники соціальної служби райдержадміністрації.

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«Стан дітей було жахливим: вони були брудні, голодні, на шкірі - синці, сліди від опіків, виразки і попрілості. У будинку була антисанітарія і холод, речі брудні, продуктів харчування для годування малюків також не було», - розповіли в главку.

Фахівці вирішили доставити малюків до лікувального закладу.

За словами начальника Подільського відділу поліції Миколи Піщанського, візит фельдшера врятував дітям життя. Упродовж доби поліцейські розшукали матір малюків, яка «гостювала» у своїх подруг.

«За дітьми мав наглядати її співмешканець - батько дітей, але через постійне вживання алкоголю йому стало зле - його доставили до психоневрологічної установа. Як виявилося, у жінки вже є троє дітей, щодо яких її позбавили батьківських прав, їх долею вона не цікавиться», - наголосив Піщанський.

На сьогодні життю дітей нічого не загрожує, їхніх батьків буде притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на такий самий строк.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі голодні діти, яких мати залишила одних на дві доби, з вікна просили їжу у перехожих.