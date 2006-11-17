Путін: ніхто не знає, скільки людей у нас працюють

Кількість нелегальних мігрантів у Росії може досягати 15 мільйонів осіб. Таку заяву зробив у п`ятницю президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з керівництвом правлячої партії "Єдина Росія".

За оцінками, повідомив президент, з 10 мільйонів працюючих в країні іноземців зареєстровані лише 500 тисяч. Проте, за його словами, 10 мільйонів - це не остаточна цифра, оскільки "ніхто не знає, скільки людей у нас працюють", вона може досягати 15 мільйонів.

Путін також розповів единоросам, що з такою ж проблемою стикаються і інші країни. Зокрема, в Європі, за деякими оцінками, налічується вісім мільйонів нелегальних мігрантів, а "в США, я недавно з колегою обговорював цю проблему, таких людей 10-12 мільйонів", - сказав Путін.

Президент підтримав прийняті з ініціативи "Єдиної Росії" зміни до міграційного і адміністративного законодавства. "Вони, з одного боку, спрощують реєстрацію приїжджих, а з іншої - встановлюють строгі санкції за незаконну діяльність іноземних працівників", - зазначив Путін.

Нагадаємо, що з 9 листопада набули чинності зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які роблять набагато суворішим міграційне законодавство. Штраф за порушення іноземцем режиму перебування в Росії становить тепер від 2 до 5 тисяч рублів, працедавець за використання праці нелегалів зобов`язаний заплатити від 250 до 800 тисяч рублів штрафу, а діяльність такої фірми може бути припинена на три місяці.

Лента.ру