Різдвяний Львів: у місті пройшов конкурс льодових скульптур (фото)

13:38, 04 січня 2018
Суспільство
3262

Цьогорічна тематика конкурсу –  «Силуети різдвяного міста».

У Львові пройшов конкурс льодових скульптур / фото УНИАН

У Львові в рамках ІХ Різдвяного ярмарку пройшов VI конкурс льодових скульптур.

Читайте такожКиїв у святкових вогнях в очікуванні Різдва (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба міської ради, п’ятеро львівських митців створили видовищні скульптури з льоду на площі Ринок.

Скульптури пробудуть на площі Ринок до завершення ярмарку – 15 січня.

Як повідомили організатори, цьогорічна тематика конкурсу –  «Силуети різдвяного міста».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Різдво у Львові#конкурс льодових скульптур