Різдвяний Львів: у місті пройшов конкурс льодових скульптур (фото)
13:38, 04 січня 2018Суспільство
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Цьогорічна тематика конкурсу – «Силуети різдвяного міста».
У Львові пройшов конкурс льодових скульптур / фото УНИАН
У Львові в рамках ІХ Різдвяного ярмарку пройшов VI конкурс льодових скульптур.
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Як повідомляє прес-служба міської ради, п’ятеро львівських митців створили видовищні скульптури з льоду на площі Ринок.
Скульптури пробудуть на площі Ринок до завершення ярмарку – 15 січня.
Як повідомили організатори, цьогорічна тематика конкурсу – «Силуети різдвяного міста».
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