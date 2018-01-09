У Дніпрі з’являться нові камери відеоспостереження

На вулицях Дніпра встановлять нові камери відеоспостереження. Закупівля була проведена у системі Prozorro, передає Depo.Дніпро.

Комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради придбало в ТО "ПРОФ-ІНСТАЛ" послугу із встановлення відеокамер зовнішнього нагляду на проспекті Праці,3 та вулиці Шинній, 28.

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На проспекті Праці мають встановити одну варіофокальну та 11 зовнішніх камер встановлених на щоглі на висоті 10-20 метрів над землею та підключеної мережевим кабелем до відео реєстратора.

На вулиці Шинній мають встановити одну варіофокальну та 10 монофокальних зовнішніх камер встановлених на щоглі на висоті 10-20 метрів над землею та підключеної мережевим кабелем до відео реєстратора.

Камери мають мати функції збільшення та наведення на об'єкт. Система відеоспостереження повинна передбачати можливість її постійного розширення та удосконалення.

З бюджету на встановлення відеоспостереження було виділено 335 тис. гривень.