Вбивство Ноздровської: суддя пішов ухвалювати рішення щодо запобіжного заходу Россошанському

Суддя Вишгородського районного суду Київської області Олексій Рудюк пішов до кімнати для нарад ухвалювати рішення за клопотанням прокуратури про обрання запобіжного заходу Юрію Россошанському, затриманому за підозрою у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі адвокат Россошанського запевняв, що ризиків щодо перебування його клієнта на свободі немає, що він співпрацюватиме зі слідством, не втікатиме й не чинитиме тиск на інших фігурантів справи.

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Разом з тим по суті адвокат не сказав жодного слова на заперечення підозри в умисному вбивстві, яка висунута його клієнту Россошанському.

Водночас сторона обвинувачення заявила, що Россошанського слід взяти під варту, оскільки він тривалий час перебуває в неприязних стосунках із родиною вбитої, а відтак може чинити тиск на неї.

Також прокурори додали, що підозрюваний може спотворити або знищити докази, які ще не зібрало слідство, але про наявність яких слідству відомо.

Своєю чергою адвокати потерпілої - доньки Ірини Ноздровської - заявили, що вони покладаються на розсуд суду у питанні обрання підозрюваному запобіжного заходу і не наполягали на тому чи іншому запобіжному заході.

Сам Россошанський попросив суд обрати йому найлегший із можливих запобіжних заходів — особисте зобов’язання.

Після цього суддя пішов до кімнати для нарад приймати рішення.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.