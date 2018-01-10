Молоді львівські художники відродили розпис ікони на склі
10:52, 10 січня 2018Суспільство
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Скляні шедеври - дуже крихкі, до того ж їх масово знищували за радянських часів.
Молоді львівські художники відродили розпис ікони на склі.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Це відоме в Європі мистецтво, в Україні теж було популярним у Карпатах. Але лише не довгий час, наприкінці 19-го століття. Скляні шедеври - дуже крихкі, до того ж їх масово знищували за радянських часів.
Тож кожен образ, який залишився відтоді - справжній раритет. Майже забуте ремесло зараз відроджують молоді львівські художники.
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