Молоді львівські художники відродили розпис ікони на склі.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Це відоме в Європі мистецтво, в Україні теж було популярним у Карпатах. Але лише не довгий час, наприкінці 19-го століття. Скляні шедеври - дуже крихкі, до того ж їх масово знищували за радянських часів.

Тож кожен образ, який залишився відтоді - справжній раритет. Майже забуте ремесло зараз відроджують молоді львівські художники.