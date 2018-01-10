Аброськін не виключає, що хтось допомагав приховати вбивство Ноздровської

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін не виключає, що були люди, які хотіли приховати вбивство адвоката Ірини Ноздровської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аброськін повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Це не просто ніж, це певний предмет, який використовується в господарстві і який був виявлений в руслі річки», - заявив він, розповідаючи про можливе знаряддя вбивства.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання про кількість ножових поранень, завданих потерпілій, Аброськін зазначив: «Я не можу вам говорити конкретну кількість, яку було завдано, але я можу сказати, що більше десяти».

«На даний момент слідство, активні слідчі дії тривають. Я не виключаю, що були ті люди, які допомагали приховувати цей злочин і так далі», - додав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, знайшли в місцевій річці.

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Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

8 січня в поліції заявили про затримання чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою в убивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.