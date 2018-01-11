"Терпіти все було неможливо": з'явилося фото записки підозрюваного у вбивстві Ноздровської

У розпорядженні ЗМІ опинилася записка, яку підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської написав вже після затримання.

Записку Юрій Россошанський адресував своїй доньці Юлії. Її передало "Обозревателю" власне джерело.

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Видання наводить повний текст:

"Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка.

Помогай мамочке!!! Целую Марка. Он уже вырастет, когда я вернусь.

Я это сделал только для того, чтоб вам спокойно было. Это в состоянии, когда терпеть было всё невыносимо.

Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался.

Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так".

Судячи з усього, саме про цю записку заявив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін під час брифінгу 10 січня.

"Ця записка була написана у присутності співробітників поліції, про те, що він визнає свою провину, про те, що він кається, про те, що він просить вибачення у своєї сім'ї. Ця записка була передана дружині", - повідомив Аброськін.

У записці Россошанський каже, що сподівається на ст. 116 КК України (Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років. Однак підозра Юрію Россошанському висунута за ч. 1 ст 115 (Умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.