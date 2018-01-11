До України не пустили російського журналіста

В Україну не пустили кореспондента російського ВГТРК Олега Пакшина, який прибув в країну з нібито туристичними цілями. Про це він написав в Instagram, приклавши фото документа з рішенням про відмову у перетині кордону.

Пакшин стверджує, що провів добу в аеропорту "Бориспіль" в очікуванні видворення у Стамбул, звідки він прибув в українську столицю.

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Як повідомляє "РИА Новости", за словами журналіста, після співбесіди йому видали рішення про недопущення до країни, як причину вказавши, що він не може підтвердити мету запланованого перебування на території України.

Раніше у Києві затримали журналіста російського телеканалу НТВ.