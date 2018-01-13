У Вінниці суд заарештував адвоката, який "погорів" на хабарі

Вінницький міський суд Вінницької області обрав адвокату, підозрюваного у вимаганні 15 тисяч доларів хабара, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 400 тисяч гривень.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, відповідне рішення ухвалене судом 12 січня.

"Слідчим суддею Вінницького міського суду, в п'ятницю, 12 січня, адвокату, підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, з можливістю внесення застави в сумі 400 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали у прокуратурі, 10 січня був викритий та затриманий на місці вчинення злочину адвокат, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 15 тисяч доларів за сприяння у непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

За скоєний кримінальний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.