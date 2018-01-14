МЗС: викраденого бойовиками в Лівії українського лікаря звільнили

Український лікар, який працював у Лівії та був викрадений кілька днів тому, звільнений. Про це повідомляє МЗС України.

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"13 січня 2018 року в Лівії був звільнений український лікар, який працював за приватним контрактом у місті Себга був викрадений кілька днів тому однією з численних збройних угруповань. Звільнення відбулося завдяки домовленостям, досягнутим українськими дипломатами під час переговорів з ватажками місцевих племен", - йдеться в повідомленні.

Посольство України в черговий раз закликав всіх громадян України, які перебувають у Лівії, негайно покинути її територію, оскільки в умовах складної ситуації з безпекою в цій країні врегулювання подібних питань дипломатичними шляхами є вкрай проблематичним.