Смерть безхатченка у Києві: лікарня спростовує звернення по допомогу, поліція відкрила кримінальну справу

Лікарня у Києві, біля якої було знайдене тіло безхатченка, заявляє, що чоловік не звертався за медичною допомогою. Крім того, правоохоронці кажуть, що його тіло не мало ознак насильницької смерті.

Черговий лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Петро Кваснецький розповів Громадському, що за інформацією його колег, які 13 січня були на зміні, чоловік по допомогу медиків не звертався.

«Те, що пишуть про нас по цьому випадку — це фікція. У нас є послуга «самозвернення», коли людина звертається не до швидкої допомоги, а особисто, тим паче, якщо це невідкладний стан, ми обов’язково надаємо цю допомогу», — заявив лікар.

«Але через те, що у нас тут немає охорони, у нас тут прохідний двір, сюди заходять усі, і безхатченків дуже багато. Вони вдень приходять під лікарню, збирають гроші, а в приміщенні, буває, розпивають спиртні напої та інколи поводяться агресивно. Інколи лікарі бояться спускатися на перший поверх. Мій колега передав, що за цю ніч було 18 безхатченків, а буває і більше», — додав він.

Крім того, Роман Трьомсин, заступник начальника Деснянського управління поліції у коментарі Громадському повідомив, що підстав вважати, що причина смерті носить насильницьких характер немає, як і немає підстав стверджувати, що цей чоловік потребував невідкладної медичної допомоги.

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«Інформація, що необхідна меддопомога йому була не надана на даний час не підтверджена. До результатів розтину, слідство вважає, що причина смерті — це чи переохолодження, чи хронічна хвороба, чи наслідок систематичного вживання алкоголю, але причина смерті не носить кримінальний характер», — заявив він.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, за висновками якої буде встановлена причина смерті.

Трьомсин додав, що за інформацією поліції, до правоохоронців через виявлене тіло безхатька звернувся саме персонал лікарні.

Водночас, за фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Медики, які прибули на місце події, оглянули тіло загиблого. За підсумками огляду, було відзначено, що чоловікові було 40-45 років. При ньому не було жодних документів.

Видимих ознак насильницької смерті також не було знайдено.

Нагадаємо, 13 січня портал dtp.kiev.ua повідомив, що у Києві на вулиці Братиславській під стінами лікарні швидкої допомоги помер безхатько, якого відмовилися лікувати.

Повідомлялось, що чоловік з травмами від побиття прийшов до лікарні. Але через деякий час його мертве тіло помітили біля стіни лікарні.