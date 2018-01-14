Медична реформа у дії чи злочинна байдужість: в Києві під стінами лікарні помер безхатько

У Києві під стінами лікарні швидкої допомоги на Братиславській вулиці помер безхатько.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

Читайте такожУ Львові від страшної хвороби помер волонтер

За інформацією очевидця, чоловік прийшов до лікарні із травмами від побиття, але його начебто відмовилися лікувати.

Через деякий безхатька знайшли мертвим біля стіни медзакладу.

Офіційних коментарів з приводу інциденту поки що не було.