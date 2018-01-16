Суспільне мовлення в Україні має бути незалежним - Мінгареллі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі наголошує, що Суспільне мовлення в Україні має бути незалежним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на круглому столі "Загроза безпеки України та інших краін "Східного партнерства". Чим можна відповісти".

"Зрозуміло, що посилення стійкості суспільства означає також зміцнення розвитку організацій громадянського суспільства", - заявив Мінгареллі.

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Він сказав, що ЄС підтримує в Україні організації, які представляють громадянське суспільство, а також засоби масової інформації.

"Очевидно, що надзвичайно важливо для стійкості українського суспільства мати сильні неурядові організації, сильні об'єднання та професійні союзи, а також максимально незалежні ЗМІ", - сказав Мінгареллі.

"Ми маємо бути реалістичними. Ми знаємо, що ЗМІ знаходяться у руках держави та потужних економічних сил в усіх країнах, не лише у цьому регіоні, але незмінно важливо робити все можливе, щоби мати незалежні ЗМІ, включаючи незалежного Суспільного мовника", - заявив Мінгареллі.

Він додав, що ЄС докладає зусиль, щоб сприяти досягненню цих цілей в Україні.